Lecce, Baroni: “Pablo Rodriguez si giocherà il posto con Coda”

Con due pareggi e una sconfitta, l’avvio del Lecce in campionato non è stato fin qui fra i più memorabili. La stagione però ovviamente è ancora lunghissima e le occasioni per raddrizzare la rotta non mancheranno.

Fra queste vi è innanzitutto il match di domani contro l’Alessandria, sfida in cui Baroni potrebbe finalmente impiegare anche Pablo Rodriguez.

“Il club ha fatto un investimento su di lui e mi ci sono confrontato, gioca nel ruolo di Coda e se la giocheranno” ha detto in conferenza stampa il tecnico dei salentini.

“Se vuole arrivare a certi livelli la concorrenza è fondamentale. Lo scorso anno era uno dei tanti attaccanti, quest’anno ha un impegno diverso e avrà le sue chance sia come centravanti sia come spalla di Coda”.

OMNISPORT | 17-09-2021 18:50