Lecce, Baschirotto: "Il mio sogno è la Nazionale"

Il difensore culturista e goleador dei salentini: "Sto lavorando per poter indossare, un giorno, la maglia azzurra"

08-02-2023 10:55

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Federico Baschirotto ha parlato delle sue prospettive future. Il difensore culturista e goleador del Lecce, potentissimo nel gioco aereo (già tre reti per lui in questa Serie A, l’ultimo dei quali realizzato nella recente sfida vittoria contro la Cremonese allo “Zini”), ha dichiarato di emozionarsi al pensiero della maglia azzurra della Nazionale: “Il momento più bello degli ultimi mesi? Facile. La convocazione per lo stage da parte del ct Roberto Mancini. Arrivare a Coverciano è inutile girarci attorno è il sogno di qualsiasi ragazzo che fa sport. Rappresenti la tua nazione”.

E ancora: “A quello stag, ogni attimo me lo sono goduto. Dividevo la camera col mio compagno del Lecce Antonino Gallo. Non ho ancora indossato ufficialmente la maglia azzurra, ma lavoro per questo. Il mio procuratore Guido Gallovich dice che è come l’amore; arriva quando non ci pensi. Ma io sogno che arrivi”.