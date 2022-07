03-07-2022 23:12

Lorenzo Colombo in arrivo a Lecce. Secondo quanto riporta Sky, l’ex attaccante della Spal giocherà nella prossima stagione in Serie A, in prestito nel club salentino dal Milan, club proprietario del cartellino.

Secondo le indiscrezioni, i pugliesi si sono assicurati il giocatore a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e controriscatto per il Milan. Il giocatore, reduce da una stagione altalenante con il club ferrarese, svolgerà a breve le visite mediche di rito con la società giallorossa.