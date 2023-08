Lecce-Lazio, il gesto di Falcone verso i tifosi biancocelesti diventa virale 

Un video che circola sul web inchioda il portiere dei salentini, che dopo il momentaneo pareggio contro la squadra di Sarri va a provocare i supporter ospiti

23-08-2023 16:46

Si chiama Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, il nuovo nemico numero uno dei tifosi della Lazio. Sul web infatti circola un video in cui, dopo il pareggio della squadra salentina nella partita di domenica al Via del Mare, si vede il portiere del Lecce esultare sguaiatamente verso i supporter biancocelesti, toccandosi i genitali.

Lecce-Lazio, virale l’esultanza del portiere Falcone

La vittoria in rimonta del Lecce sulla Lazio è stato probabilmente il risultato più clamoroso della 1a giornata del campionato di serie A. Dopo l’amaro della sconfitta, però, i tifosi biancocelesti stanno assaporando la rabbia per l’esultanza di Wladimiro Falcone, portiere della squadra salentina, immortalata in un video divenuto virale sul web.

Lecce, il gestaccio di Falcone contro i tifosi della Lazio

Dopo l’1-1 firmato da Almqvist, infatti, Falcone s’è lasciato andare ad a un gestaccio diretta proprio verso il settore del Via del Mare occupato dai tifosi della Lazio. Nel video si vede chiaramente il portiere del Lecce toccarsi i genitali mentre esulta rabbiosamente davanti ai supporter biancocelesti.

Lazio, la rabbia del web contro il romanista Falcone

Sembra dunque che Falcone abbia scelto il modo sbagliato per sfogare la tensione della gara, offendendo i tifosi della Lazio che sui social hanno individuato anche un’aggravante: Falcone è nato nella capitale ed è un grande tifoso della Roma. È naturale, dunque, che sul web siano stati in tanti a protestare contro un’esultanza offensiva, messa in scena per di più da parte di un romanista.

Lazio, la protesta dei tifosi contro Falcone

“Il solito genio romanista”, commenta Lapezza su Twitter. “Vabbè è romanista, soffrono da sempre”, aggiunge Tiziano. “Manco la madre saprà che gioca a calcio, mo dobbiamo perde tempo dietro a questo qui?”, protesta invece Roberto. “Romanista fuori sede, nulla di nuovo”, scrive Cristiano. “Anche le pulci hanno la tosse, una nullità come Falcone fa un gesto contro i tifosi della Lazio, poverino da capire la frustrazione di un giocatore che deve giocare sempre per la salvezza”, la chiosa di Alessandro.