Lecce: Scuffet ha detto sì a Corvino

08-07-2022

Il Lecce sta per sistemare anche un tassello importante come quello del portiere. Il ds Corvino infatti pare aver accelerato con forza per chiudere la trattativa con Scuffet, che nelle ultime ore avrebbe dato il suo consenso a sbarcare tra le fila dei giallorossi.

Non si può ancora parlare di ufficialità perché al vaglio ci sono anche altri nomi per la porta, ma nelle ultime ore sembra davvero che Scuffet abbia sbaragliato i concorrenti e la chiusura potrebbe arrivare anche in tempi brevi.

Il portiere, nell’ultima stagione, ha vestito la maglia dell’Apoel Nicosia, club con cui ha un altro anno di contratto.

