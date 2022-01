Lecce, Trinchera su Calabresi: "Non abbiamo intenzione di cederlo"

24-01-2022 15:12

Un autogol del cremonese Okoli, all’ultimo giro di lancette è valso al Lecce un successo molto importante. Con questi tre punti preziosi infatti, i salentini salgono a quota 37 in classifica avvicinandosi sia a Brescia che Pisa rispettivamente fermate sul pareggio da Ternana e Spal.

In casa Lecce oltre alla soddisfazione per la vittoria si pensa anche al mercato. E proprio Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Raul Asencio soffermandosi anche sulla situazione di Arturo Calabresi e chiudendo al suo addio: “Il ragazzo è arrivato qui in estate per essere protagonista, ma ha trovato davanti a lui Gendrey che è esploso e si è sentito come un leone in gabbia. Ha attraversato una fase in cui voleva giocare, ma è un ragazzo di grande affidabilità e non abbiamo la minima intenzione di cederlo. – continua Trinchera come riporta Pianetalecce.it – Al momento non ci sono grosse novità sul mercato in uscita, ma nelle fase finali qualcosa si muoverà. Io e il direttore Corvino a Milano ci concentreremo sul da farsi”.

Intanto la squadra è già tornata al lavoro per preparare al meglio la gara di mercoledi quando si giocherà il recupero contro il Vicenza fanalino di coda della Serie B.

