Lecce, ufficiale l'ingaggio di Marco Baroni

Dopo la delusione della mancata promozione in Serie A, il Lecce riparte da un vecchio amico.

La società giallorossa ha infatti ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni come nuovo allenatore al posto dell’esonerato Eugenio Corini.

Il tecnico fiorentino classe ’63, che nei giorni scorsi si era liberato dalla Reggina, torna quindi in Salento dove ha vissuto due annate cruciali per la propria carriera di calciatore, tra il 1987 e il 1989, conquistando una promozione in A e una salvezza nella stagione successiva, trampolino di lancio per il trasferimento al Napoli dove Baroni avrebbe vissuto un altro biennio ad alti livelli con la conquista dello scudetto 1990, sancito proprio dal successo 1-0 contro la Lazio nell’ultima giornata con gol dello stesso difensore.

L’allenatore ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento per la stagione successiva.

Ad affiancarlo, come recita la nota ufficiale del club, l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca, Federico Di Dio e Andrea Petruolo e il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli.

OMNISPORT | 31-05-2021 11:06