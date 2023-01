Lecce, ufficiale: preso Maleh dalla Fiorentina

03-01-2023 11:15

Youssef Maleh è un nuovo giocatore del Lecce. Il fantasista italo-marocchino arriva in Salento dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto, nel caso in cui la formazione di Marco Baroni conservi la categoria. Questo il comunicato ufficiale diffuso da parte della società giallorossa:

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall’ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia numero 32”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE