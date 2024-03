Lecco, il presidente Di Nunno teme combine: “Intercettate i miei giocatori”

La squadra lombarda ultima in serie B a -6 dalla FeralpiSalò, per il presidente i calciatori potrebbero essere tentati dal truccare le partite che restano

In serie B il Lecco è sempre più vicino alla retrocessione e a questo punto a preoccupare il presidente Paolo Leonardo Di Nunno è il rischio combine: secondo il dirigente, gli stessi giocatori della squadra lombarda potrebbero essere tentati dal truccare le partite che restano. Di qui l’appello choc alle forze dell’ordine: “Intercettate il telefono a tutti”.

Serie B, Lecco verso la retrocessione

Dopo la sconfitta interna con il Palermo di ieri per 1-0 sembra sempre più vicina la retrocessione del Lecco dalla serie B: il team lombardo è ultimo in classifica con 21 punti, a -6 dalla FeralpiSalò penultima. Una situazione sportivamente drammatica di cui, secondo il presidente Paolo Leonardo Di Nunno, potrebbe approfittare il mondo del calcioscommesse.

Lecco, Di Nunno teme combine: “Intercettate i giocatori”

Al termine della partita persa con i rosanero, Di Nunno ha infatti spiegato di temere che i giocatori del Lecco possano truccare le restanti partite del campionato di serie B. “Del risultato mi interessa poco – ha dichiarato il presidente del Lecco a ilovepalermocalcio.com – perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro: ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati”. Poi la richiesta choc alle autorità: “Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti”.

Lecco, la minaccia di Di Nunno ai tifosi

Di Nunno continua dunque a presentarsi come un personaggio che dice quello che pensa. Proprio durante la partita col Palermo, il presidente del Lecco si è reso anche protagonista anche di duro rimbrotto ai propri tifosi. “Se buttate ancora una bomba in campo lascio Lecco – ha detto attraverso gli altoparlanti dello stadio -. Vi ho preso in tribunale che eravate falliti, senza di me tornate in Terza Categoria“. Di Nunno ha infatti rilevato il Lecco nell’estate del 2017 dopo il fallimento del dicembre precedente.