Leclerc e il giallo delle gomme: "Non abbiamo spiegazioni"

Una settimana dopo il Gp del Portogallo, il Circus della Formula 1 si trasferisce in Spagna per il quarto appuntamento del Mondiale 2021.

In casa Ferrari è però ancora viva la delusione per i modesti risultati raccolti a Portimao, con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz solo undicesimo.

Il monegasco è tornato sulla gara lusitana alla vigilia della partenza del weekend spagnolo, rimpiangendo in particolare l’ottavo posto in qualifica e il rendimento poco performante delle gomme medie: “Io e Carlos abbiamo avuto rendimenti inaspettati con le gomme medie, dobbiamo analizzare bene i dati per cercare di capire cosa non ha funzionato al meglio. Non ho risposte per il rendimento della media, ho qualche idea ma nessuna conclusione, ma di certo eravamo veloci sulle soft e sulle hard, non sulle medium.

“In qualifica con quel vento forse serviva un approccio diverso, invece che tentare subito la velocità massima, forse sarebbe stato meglio procedere un passo alla volta. Non ho trovato confidenza con la macchina e questo mi ha penalizzato poi per il resto del weekend”.

Leclerc si è poi concentrato sul Gp spagnolo e sul pericolo rappresentato dalle McLaren della rivelazione Lando Norris: “Mi aspetto una gara diversa dal Portogallo, credo che ci saranno condizioni meteo e di vento più stabili. Quella del Montmeló è una buona pista per vedere chi è più completo perché ci sono curve veloci, lente e medie. Sarà interessante”.

“Lando sta guidando molto bene dall’inizio dell’anno, non sta facendo errori ed è una cosa molto importante considerando che. Abbiamo bisogno di essere perfetti per stare davanti alla McLaren, questo è l’obiettivo per Barcellona”.

