Leeds e Benfica accolgono Marco Roca e David Neres

Non ci sono solo le squadre italiane ad essere attive sul mercato. Anche in Premier League si muovono i primi tasselli per la prossima stagione. Il Leeds per esempio sta per chiudere per Marco Roca: il giocatore è in Inghilterra per svolgere le rituali visite mediche per poi firmare ilcontratto con il club di Premier. Il centrocampista catalano lascia così il Bayern Monaco dopo due stagioni e solamente 24 presenze.

David Neres invece, si può ormai considerare un giocatore del Benfica. Il brasiliano lascerà lo Shakhtar Donetsk senza mai aver giocato partite ufficiali.

Anche per lui sono previste oggi le visite mediche a Sao Paulo e una volta superate firmerà per 5 anni per il club lusitano.

