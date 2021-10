Lega A: Milano batte la Fortitudo e resta a punteggio pieno

23-10-2021 20:15

L’Olimpia Milano continua a vincere: nel primo anticipo della quinta giornata di Serie A l’AX Armani Exchange ha battuto per 86-75 in trasferta al PalaDozza la Fortitudo Kigili Bologna e resta a punteggio pieno in classifica. grazie a 16 punti e 8 assist di Sergio Rodriguez e 14 di Gigi Datome, per la Effe di Antimo Martino inutili i 18 punti di Pietro Aradori.

Primo tempo decisamente equilibrato ma che vede i padroni di casa avanti anche di 7 lunghezze ma un parziale di 11-0 dei ragazzi di Ettore Messina ribalta la situazione e all’intervallo lungo Milano è sul +4, poi nel terzo quarto prende il largo e non viene più ripresa. Più tardi si giocheranno Cremona-Brindisi e Venezia-Pesaro.

