Lega Basket, presentato il calendario della prossima stagione

Alla fine, dopo alcune polemiche, le Finals si disputeranno al meglio delle 5 partite

27-06-2023 09:00

Si è tenuta nella giornata di ieri, al termine del campionato di Basket, l’ Assemblea della Lega Basket Serie A.

È stato presentato il calendario della prossima stagione 2023-24 che sarà aperta dalla Supercoppa in programma sabato 23 e domenica 24 settembre.

“In merito alla sede di questo Evento – si legge sul sito della Lega – la LBA ha ricevuto la candidatura di Brescia ad ospitare la edizione 2023. Al contempo continuerà ad approfondire la proposta di disputare la Supercoppa all’estero per definirla nei tempi necessari già in vista della edizione 2024”

L’inizio della regular season della Serie A UnipolSai è, invece, previsto per domenica uno ottobre con chiusura della regular season il 5 maggio 2024.

La Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia si disputerà dal 14 al 18 febbraio 2024 mentre per quanto riguarda i play off l’Assemblea ha deliberato che, come già i quarti e le semifinali, anche la serie di finale della stagione 2023-24 si disputi al meglio delle 5 gare.