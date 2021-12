L'Empoli vola, Andreazzoli: "Io vecchio? Così ho meno pressioni..."

12-12-2021 21:47

L’Empoli non si ferma più. Dopo la vittoria in casa della Juventus ad inizio stagione, la squadra di Andreazzoli passa anche in casa del Napoli salendo a 26 punti in classifica:

Azzurri settimi a -2 dalla stessa Juventus e ai margini della zona Europa.

Aurelio Andreazzoli si gode i propri giovani e rivendica la propria filosofia calcistica: “Venire a Napoli senza cercare di vincere significa non onorare la nostra professione – ha detto ai microfoni di ‘Dazn’ – Se non ci si riesce, ci si accontenta di non perdere oppure si fa esperienza perdendo e applaudendo gli avversari. Questa è la nostra filosofia e i ragazzi ci credono”.

L’ex allenatore della Roma è il tecnico meno giovane della Serie A, ma…: “Il vantaggio di avere una certa età è che si hanno meno pressioni. Non ho un futuro da costruirmi, sono qui solo dare soddisfazione al club e ai ragazzi” ha concluso Andreazzoli.

