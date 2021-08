Lewis Hamilton: "Spero che i fan vengano rimborsati"

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha parlato dopo il suo terzo posto nel Gp del Belgio, che praticamente non si è corso a causa delle condizioni pessime della pista e della scarsa visibilità: “Mi spiace per i fan. Oggi non è colpa di nessuno con questo meteo. I fan sono stati incredibili, hanno aspettato una gara che poi non c’è mai stata. Sapevamo che la pista non sarebbe mai migliorata e lo sapevano anche loro”.

“Si è deciso di fare questi due giri dietro la Safety Car, che era il minimo per validare la gara. Spero che quantomeno vengano rimborsati i fan. Correre? No, non si riusciva a vedere. La macchina che stava davanti spariva. In rettilineo sarebbe stato molto difficile capire anche dov’era la luce abbagliante. Non si poteva andare a tutta perché non si poteva sapere dove stava la macchina davanti. Io avrei voluto gareggiare. Sarebbe stata una bella gara se non avesse piovuto così forte”.

OMNISPORT | 29-08-2021 19:29