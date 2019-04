L'ex Roma Juan si ritira

Juan Silveira dos Santos, meglio conosciuto come Juan, ha deciso di dire basta col calcio giocato a 40 anni, dopo avere vinto il campionato carioca con la maglia del Flamengo.

L'ex difensore della Roma, con cui ha giocato fra il 2007 e il 2012, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, ha vinto in carriera due Coppa America con la maglia della Seleçao. Juan ha partecipato a due fasi finali dei Mondiali: nel 2006 in Germania e nel 2010 in Sudafrica. Fra le squadre di Juan anche il Bayer Leverkusen e l'Internacional di Porto Alegre.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 20:26