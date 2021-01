L'ex tennista Sa: "Ecco perchè Roger non gioca gli AO"

Roger Federer, ormai è cosa nota, non prenderà parte al primo Slam dell’anno.

Secono l’ex tennista brasiliano Andre Sa, che oggi gestisce le relazioni ufficiali tra organizzazione degli Australian Open e giocatori, la scelta di Federer sarebbe stata condizionata non solo dalla forma fisica.

“Il motivo principale del forfait di Federer è stata la quarantena – come spiega a Ace Bandsports -Ho parlato con lui un mese fa, aveva due opzioni. Sarebbe potuto venire con tutta la famiglia e trascorrere il periodo di quarantena. Il problema è che sua moglie Mirka – assieme ai bambini – non sarebbe potuta uscire dalla stanza. Sarebbero dovuti rimanere all’interno per quattordici giorni. L’unica eccezione riguarda i giocatori. Roger sarebbe potuto uscire, allenarsi e tornare, ma la famiglia no. A Mirka non piaceva questa idea. L’altra possibilità lo avrebbe visto arrivare a Melbourne da solo. In tal caso, avrebbe trascorso cinque settimane lontano dalla famiglia e dai figli”.

Il campione non se la sarebbe sentita di abbandonare a lungo i suoi cari come un tempo.

OMNISPORT | 07-01-2021 20:16