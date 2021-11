Libere Qatar, Verstappen: "Il ricorso Mercedes respinto? Ce lo aspettavamo"

19-11-2021 18:07

“Questa era la prima volta che giravamo qui di sera, dovevamo vedere anche come andava la vettura. C’è stato un po’ di cambiamento dalle medie alle soft per me. Il mio giro sulle gomme morbide non è stato fantastico. Ma è la prima volta qui, ci sono tante cose da comprendere. Polvere e sabbia? Sì, hanno dato un po’ fastidio perché dobbiamo anche imparare la pista. Ma è stato divertente guidare qui. Mi piace il tracciato. In gara sarà dura. Seguire chi ti precede, con queste macchine, è difficile. Ma sul giro secco sarà divertente. Lottare per pole e vittoria? Ora è troppo presto per dirlo. Vediamo domani. C’è molto da esaminare. C’è margine di miglioramento. Il ricorso respinto della Mercedes? Bene, ma è qualcosa che ci aspettavamo“.

OMNISPORT