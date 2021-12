Liga: al Real il derby con l'Atletico, continua la crisi del Barcellona

12-12-2021 23:14

Nelle partite odierne della 17a giornata di Liga il Real Madrid batte nel derby della capitale spagnola l’Atletico per 2-0 con gol di Benzema e Asensio e mantiene le distanze a +8 e +9 sulle due squadre di Siviglia, il Siviglia appunto, che ha una partita in meno, e il Betis, che oggi ha travolto per 4-0 una Real Sociedad in crollo verticale poiché è alla terza sconfitta consecutiva. Continua la crisi del Barcellona, fermato sul 2-2 a Pamplona dall’Osasuna, infine il Villarreal si impone 2-0 sul Rayo Vallecano.

OMNISPORT