Liga, debutto vincente per Depay con l'Atletico Madrid

21-01-2023 21:07

In mezz’ora l’Atletico Madrid liquida il pericolante Valladolid e si posiziona in zona Champions, grazie al tris calato da Morata, Griezmann ed Hermoso. Nel secondo tempo ha esordito Memphis Depay, che ha giocato il quarto d’ora finale al posto dell’ex juventino. La vittoria in casa Rayo Vallecano (in gol Sorloth e Barrenetxea) issa la Real Sociedad al secondo posto, alla pari del Real Madrid; continuano le belle prestazioni dell’Espanyol, che capitalizza il gol di Braithwaite a fine primo tempo e prova a dimenticare la zona più calda.

Venerdì 20 gennaio

Maiorca-Celta Vigo 1-0

Sabato 21 gennaio

Rayo Vallecano-Real Sociedad 0-2

Espanyol-Betis Siviglia 1-0

Atletico Madrid-Valladolid 3-0

Siviglia-Cadice

Il programma di domenica: Villarreal-Girona, Elche-Osasuna, Barcellona-Getafe, Athletic-Real Madrid; lunedì si giocherà infine Valencia-Almeria.

Classifica

Barcellona 41 *

Real Madrid 38 *

Real Sociedad 38 **

Atletico Madrid 31**

Betis 28

Villarreal 28

Osasuna 27

Athletic 26

Rayo Vallecano 26 **

Maiorca 25 **

Girona 21

Espanyol 20 **

Valencia 19 *

Almeria 18

Getafe 17

Valladolid 17**

Celta 17 **

Cadice 16

Siviglia 15

Elche 5

* una partita in meno; ** una partita in più; * una partita in più