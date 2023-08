Liga al via: il pagellone delle favorite e dove vedere Siviglia-Valencia in tv

LaLiga è pronta a tornare in campo: ecco il mercato delle favorite. Il Siviglia, intanto, si appresta ad affrontare il Valencia: start alle 22

11-08-2023 12:30

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Le emozioni de LaLiga stanno per ritornare. L’inizio del campionato spagnolo è ormai alle porte, con la partenza fissata nella giornata di oggi, venerdì 11 agosto, quando scenderanno in campo le prime quattro squadre. Dopo un mercato complicato che continua a dar problemi ad alcune società soprattutto in materia di iscrizioni, le squadre sono pronte a debuttare ufficialmente nella stagione sportiva. Start con Almeria-Vallecano alle 19, per poi concludere la prima giornata con Siviglia-Valencia alle 22.

LaLiga 2023/24, il mercato delle favorite e le possibili sorprese

Quando si pensa a LaLiga, non possono che venire in mente Real Madrid e Barcellona. Le due grandi compagini spagnole si apprestano ad accaparrarsi l’ambito titolo, inseguite dall’immancabile carica dell’Atletico Madrid di Simeone. Occhi aperti anche sulle possibili sorprese, con il Siviglia, campione in carica dell’Europa League, chiamato a far meglio della scorsa stagione, ma anche del Real Sociedad che potrebbe riproporre lo stesso spettacolo dello scorso anno che gli permetterà di figurare in Champions League.

BARCELLONA: i blaugrana (voto 8) sono inevitabilmente i favoriti al titolo anche per questa stagione sportiva. Dopo aver vinto lo scudetto dopo quattro anni dall’ultima volta, con un divario di ben dieci punti dal Real Madrid, ora la squadra di Xavi vuole ripetersi e lo farà lottando con le unghie e con i denti.

I nuovi arrivati Gundogan, Inigo Martinez e Romeu lasciano ben sperare l’allenatore, che potrà fare affidamento sugli indiscussi Jordi Alba, Gavi e sui gol di Lewandowski. Non solo la certezza di pedine di un certo livello, ma anche la consapevolezza di dover fare a meno di gioiellini come Busquets e Jordi Alba. I blaugrana esordiranno domenica 13 agosto, ospiti del Getafe e con calcio d’inizio alle 21:30.

Però, a tener banco in casa Barcellona a poche ore dal debutto stagionale, è la mancata iscrizione di gran parte dei giocatori che, dunque, potrebbero rischiare di non essere disponibili per la prima giornata di campionato. C’è ancora tempo per risolvere, con la società blaugrana che rassicura Xavi.

REAL MADRID: seppur nelle ultime ore la sfortuna abbia baciato i blancos (voto 7,5), la squadra di Ancelotti è la seconda candidata al titolo. La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro di Courtois mette in allerta il Real Madrid, che è alla ricerca di un valido sostituto con i nomi di De Gea e Kepa Arrizabalaga in pole position.

D’altra parte, tutto il resto è esattamente strutturato come richiesto da Ancelotti, alle prese con il suo ultimo anno sulla panchina spagnola prima di dar spazio all’esperienza con la nazionale brasiliana. Il mercato in uscita è caratterizzato dalla perdita del Pallone d’Oro Benzema, ma i colpi in entrata hanno reso ancor più robusta l’idea di gioco dell’allenatore ex Everton. L’arrivo di Bellingham dona qualità a centrocampo, insieme a Brahim Diaz, Guler, Garcia e Joselu.

ATLETICO MADRID: la squadra di Simeone (voto 6,5) può ripetere l’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione. L’Atletico Madrid è pronto a schierare il 3-5-2, con i nuovi rinforzi in difesa Soyuncu, Azpilicueta e Mourino, oltre che con il supporto del nuovo arrivo dell’ala sinistra Galan del Celta Vigo. Simeone, inoltre, potrebbe godere del ritorno in campo di Reinildo, vittima della rottura del legamento crociato nello scorso febbraio, con il suo rientro previsto per ottobre o novembre.

Ma, tra i vari dubbi dell’Atletico Madrid, quello da risolvere è quello di scegliere il partner di Griezmann nell’undici titolare. Lottano Correa, Memphis e Joao Felix, con Alvaro Morata ancora al centro delle indiscrezioni di mercato.

Siviglia-Valencia, dove vedere la gara in diretta tv o streaming

La concentrazione, al momento, è proiettata sulle due gare che apriranno ufficialmente il campionato de LaLiga. Dopo Almeria-Vallecano, sarà il momento di Siviglia-Valencia. Le due squadre si affronteranno sul campo del Ramón Sánchez Pizjuán, a partire dalle ore 22. Sarà possibile vedere la sfida in diretta su DAZN, scaricando l’applicazione su pc, tablet, smartphone o smart tv e sottoscrivendo un abbonamento.

