Supercoppa europea: dove vedere Manchester City-Siviglia in tv e in streaming e le formazioni

09-08-2023 12:46

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Torna lo spettacolo della Supercoppa Europea. É tutto pronto per la sfida tra Manchester City e Siviglia, rispettivamente vincitrici della Champions League e dell’Europa League, che andrà in scena mercoledì 16 agosto allo Karaiskakis Stadium del Pireo in Grecia. Per la squadra allenata da Pep Guardiola si tratta del primo appuntamento nella competizione, mentre per la squadra andalusa si tratta della settima partecipazione, vincendo solo nel 2006 contro il Barcellona.

Manchester City-Siviglia: data, orario, diretta tv e streaming

La sfida di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia è in programma mercoledì 16 agosto. Sul campo del Karaiskakis Stadium del Pireo, in Grecia, sarà palla al centro alle 21. Il match, che inaugura la nuova stagione delle competizioni UEFA, sarà visibile su Prime Video. Sarà necessario scaricare l’app da smart tv, da cellulare, pc o tablet, e sottoscrivere un abbonamento.

La probabile formazione del Manchester City

Gli uomini di Pep Guardiola sono pronti a tagliare i nastri della nuova stagione sportiva. Il Manchester City, prima della gara di Supercoppa Europea, debutterà nella prima sfida di Premier League 2023/24. I campioni d’Inghilterra, dopo aver chiuso la tournèe estiva in Giappone, scenderanno in campo venerdì 11 agosto, alle 21, per la sfida contro il Burnley.

Subito dopo, andrà in scena la gara di Supercoppa Europea. L’allenatore Pep Guardiola potrebbe scegliere di giocare la sfida contro il Siviglia con il suo modulo rivoluzionario, con il possibile esordio del nuovo arrivato Kovacic al posto di Gundogan. A difendere la porta figurerebbe Ederson, con i perni Walker e Rodri davanti al terzetto difensivo composto da Akanji, Stones e Ruben Dias. Il centrocampo affidato a Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic e Grealish, con Haaland unico centravanti.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias; Walker, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

La probabile formazione del Siviglia

Anche per il Siviglia, prima della sfida di Supercoppa Europea, è iniziato il conto alla rovescia per il debutto ne LaLiga. Venerdì 11 agosto, alle 22, sotto i riflettori dello stadio Ramón Sánchez Pizjuán, la squadra di Mendilibar affronterà il Valencia. Subito dopo, al via l’attesa per la gara contro il Manchester City.

I campioni in carica dell’Europa League, reduci dalla vittoria della prima edizione della UEFA CONMEBOL Club Challenge 2023, potrebbero affidarsi al tipico 4-2-3-1

Tra i pali Dmitrovic, con la difesa a quattro composta da Jesus Navas, Bade, Gudelj e Pedrosa. In mediana Jordan e Rakitic, accompagnati dal terzetto Suso, Torres e Ocampos. Per concludere, in attacco potrebbe esserci il centravanti Romero.

Siviglia (4-2-3-1): Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Jordan, Rakitić; Suso, Torres, Ocampos; Romero. Allenatore: José Luis Mendilibar.