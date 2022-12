Liga, frena il Barcellona

31-12-2022 16:40

Finisce 1 a 1 il derby di Barcellona al Camp Nou: a Marcos Alonso risponde Joselu dal dischetto.

E’ un punto che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, ma che consente a Xavi di affiancare in testa alla Liga il Real di Ancelotti, vittorioso ieri 2 a 0 a Valladolid: espulsi nel finale Jordi Alba da una parte e Vinicius Souza dall’altra. Il Barcellona, che aveva trovato l’immediata rete del vantaggio con Marcos Alonso sugli sviluppi di un angolo prolungato da Christensen, sfiora a più riprese il raddoppio, in particolare con Raphinha, Sergi Roberto e Lewandowski, prima di essere punito da Joselu dagli 11 metri.

Il finale, come anticipato, è sull’orlo di una crisi di nervi, con Lahoz che, come in Argentina-Paesi Bassi in Qatar, si lascia sfuggire di mano la gara: nonostante prema, il Barcellona non segna e al 10′ di recupero l’Espanyol può sorridere.