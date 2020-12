Liga: il Real Madrid passa a Eibar

L’Atletico Madrid batte l’Elche con una doppietta di Luis Suarez e allunga in vetta, mentre al Barcellona non basta il solito Messi per battere il Valencia: la squadra di Koeman scivola a -8.

Cade a sorpresa la Real Sociedad, battuta in rimonta sul campo del Levante nonostante l’iniziale vantaggio di Isak. Si avvicina il Villarreal, che espugna il terreno di gioco del Granada, mentre il Siviglia si fa raggiungere nel finale dal Valladolid.

Continua l’incredibile scalata del Celta Vigo, che batte anche l’Alaves ritrovandosi in zona europea. SI sta confermando ad alti livelli anche in questa stagione il Granada, che ha superato il Betis grazie alla doppiett adi Soldado.

Il Cadice cade in casa contro il Getafe, in serata il Real Madrid ha vinto a Eibar.

LIGA, 14ª GIORNATA

ATHLETIC BILBAO-HUESCA 2-0 [86′ rig. Kodro, 90+1′ Unai Nunez (H)]

ATLETICO MADRID-ELCHE 3-1 [41′ e 59′ Suarez (A), 64′ Boye (E), 80′ rig. Diego Costa]

BARCELLONA-VALENCIA 2-2 [29′ Diakhaby (V), 45+4′ Messi, 52′ Araujo (B), 69′ Maxi Gomez (V)]

LEVANTE-REAL SOCIEDAD 2-1 [22′ Isak (R), 28′ Roger Martí (L), 87′ de Frutos (L)]

OSASUNA-VILLARREAL 1-3 [7′ Gerard Moreno (V), 29′ Fer Nino (V), 70′ rig. Roberto Torres (G), 86′ Gerard Moreno (V)]

SIVIGLIA-VALLADOLID 1-1 [31′ rig. Ocampos (S), 87′ Raul Garcia (V)]

CELTA VIGO-ALAVES 2-0 [19′ e 79′ Mendez]

GRANADA-BETIS 2-0 [14′ rig. e 20′ Soldado]

CADICE-GETAFE 0-2 [33′ Cucho, 94′ Maksimovic]

EIBAR-REAL MADRID 1-3 [ 6′ Benzema (R), 13′ Modric (R), 28′ Kike (E), 92′ Lucas (R) ]

CLASSIFICA LIGA

ATLETICO MADRID 29 punti REAL MADRID 29 REAL SOCIEDAD 26 VILLARREAL 25 BARCELLONA 21 GRANADA 21 SIVIGLIA 20 CELTA VIGO 19 CADICE 18 ATHLETIC BILBAO 17 BETIS 16 GETAFE 16 EIBAR 15 VALENCIA 15 ELCHE 14 ALAVES 14 LEVANTE 14 VALLADOLID 14 OSASUNA 11 HUESCA 11

OMNISPORT | 20-12-2020 23:48