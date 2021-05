Liga su DAZN fino al 2024: è ufficiale

Liga su DAZN fino al 2024. Il calcio spagnolo non cambierà casa per i prossimi 3 anni, lo annuncia la stessa emittente in un comunicato ufficiale.

Guarda la Liga in streaming su DAZN

“Una bella notizia per tutti gli appassionati di sport che con la nuova stagione potranno continuare a godere di alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali. Oltre a LaLiga, su DAZN disponibili anche Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e MLS. E in arrivo tante altre novità”.

Le magie di Benzema, Messi, Suarez, Joao Felix & co, dunque, resteranno un’esclusiva di DAZN: un prodotto che sta catalizzando l’attenzione degli appassionati in particolare quest’anno, con una stagione 2020/2021 al cardiopalma.

In quattro per mettere le mani sulla Liga: Atletico Madrid, Real, Barcellona e Siviglia, un poker a 5 stelle che ha fatto il vuoto e fa a spallate al vertice della classifica. L’epilogo, lo racconterà DAZN.

OMNISPORT | 08-05-2021 17:32