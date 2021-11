Ligue 1, dopo la bottigliata a Payet un turno a porte chiuse (per ora) al Lione

22-11-2021 18:50

Si attendevano provvedimenti dopo quello che è successo durante Lione-Marsiglia del 21 novembre, e almeno in via provvisoria sono arrivati. Il Groupama Stadium di Lione sarà infatti chiuso al pubblico per la prossima gara dell’OL che giocherà contro il Reims (1° dicembre) senza tifosi. Questo è solo un verdetto provvisorio, dato che la decisione definitiva arriverà solo l’8 dicembre.

Nello speicfico è necessario verificare se il Lione ha una oggettiva colpa in quello che è successo oppure no. Sono mancate le procedure di sicurezza? Esiste anche un precedente: Nizza-Marsiglia, proprio di questa stagione, anche se con un episodio diverso. Ma per i fatti capitati all’Allianz Riviera, il Nizza è stato penalizzato di un punto.

Nella partita contro il Marsiglia dell’altra sera, Payet è stato colpito da una bottiglietta lanciatagli dagli spalti del settore di casa. La gara è stata sospesa.

