Ligue 1, finisce l'imbattibilità del PSG

Il PSG perde 3-1 a Lens e la seconda forza del campionato si avvicina in classifica, riaprendo la Ligue 1: i Sang et Or, in cui si mettono in luce Seko Fofana e Openda, si impongono sui campioni in carica, privi di Messi (in vacanza) e Neymar (squalificato), grazie alle reti di Frankowski (tap-in ‘facilitato’ dall’incertezza di Donnarumma) in avvio (subito impattata da Ekitike, a sua volta ‘aiutato’ da Samba, che non blocca il traversone di Mukiele), Openda (imbeccato da un filtrante di Fofana) e Claude-Maurice (innescato dal colpo di tacco di Openda dopo la palla persa da Fabian Ruiz).

Quella dei padroni di casa è una prestazione determinata e fatta di corsa e concentrazione: Galtier, che non era riuscito a riavvicinarsi con Hakimi e Sanabria, prova a gettare nella mischia il 2004 Gharbi e il 2006 Zaine-Emery, ma senza benefici; allo Stade Bollaert-Delilis è festa.

Questi gli altri risultati: Monaco-Brest 1-0, Lione-Clermont 0-1, Angers-Lorient 1-2, Nantes-Auxerre 1-0, Tolosa-Ajaccio 2-0.