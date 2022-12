Ligue 1, Mbappé è il re di Parigi

29-12-2022 18:51

Un suo rigore (l’ennesimo perfetto) ha permesso al PSG privo di Leo Messi di sconfiggere al 96′ lo Strasburgo nella prima partita successiva al Mondiale, ma è al Qatar che pensa la perla di diamante parigina: “Credo non supererò mai la delusione per la sconfitta ln finale, non c’è motivo per cui il Club debba pagare il prezzo del fallimento della Nazionale, sono due situazioni differenti; ho cercato di tornare con la migliore energia possibile e, anche se non ho giocato la mia migliore partita, sapevo che avremmo potuto ribaltare la situazione. Sono molto felice”.

Il 24enne ex Monaco si è soffermato sui vincitori argentini: “Gli atteggiamenti di Emiliano Martinez durante il festeggiamento sono volgari, ma non li commento; sono affari suoi. Al termine della finale mi sono congratulato con Messi, aveva raggiunto l’obiettivo di una carriera; lo aspetto al PSG per vincere, abbiamo bisogno dei suoi gol. Io devo dare il mio meglio”.

E l’impegno è stato apprezzato da L’Equipe, che ha esaltato la sua prestazione, specie se confrontata con quella di Neymar, espulso dopo una manata a un avversario valsa il secondo cartellino giallo: in attesa di Messi, il re di Parigi è lui (alla 56^ rete nell’anno solare).