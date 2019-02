L'incredibile record di Piatek, Maldini folgorato dal Pistolero

L'avvio roboante di Krysztof Piatek al Milan ha folgorato anche una leggenda come Paolo Maldini, che dopo la vittoria di Bergamo contro l'Atalanta propiziata dalla splendida doppietta del Pistolero ha commentato così le prestazioni del neo attaccante rossonero: "Piatek ha già fatto vedere cose incredibili, è molto concentrato su quello che fa. E' un ragazzo che ha tanta fame di gol e in tante cose devo dire ricorda Shevchenko, anche se per arrivare ai suoi livelli ce ne vuole. Ci sta dando grande presenza in area".

Un paragone impegnativo con un Pallone d'Oro, ma i numeri del polacco sembrano giustificarlo. Con la doppietta di Bergamo, Piatek è arrivato a quota 24 gol in 26 partite in stagione, dal suo arrivo in rossonero sono 6 in cinque match.

"Pum, pum, Piatek": è il coro personalizzato che i tifosi del Milan, che non vedevano un attaccante così dai tempi di Inzaghi e Ibrahimovic, hanno dedicato all'ex Genoa. Dopo l'esordio contro il Napoli, Piatek è andato a segno tre giorni dopo in Coppa Italia contro gli azzurri con una doppietta, poi ha trafitto la Roma, il Cagliari e due volte l'Atalanta: in tutto son sei reti in 317 minuti: una media di una rete ogni poco meno di 53 minuti. L'ultimo attaccante del Milan a essere andato a segno in tutte le prime tre presenze da titolare in Serie A era stato Mario Balotelli nel febbraio 2013.

Ma non sono solo i gol, come sottolinea Gennaro Gattuso: "E’ molto importante, penso che ci stia dando una grandissima mano anche per farci sviluppare il tipo di gioco che cerchiamo. È importante, come Cutrone per come è entrato. Mi piace lo spirito che si respira. Non si deve parlare dei singoli ma del collettivo, penso che serva parlare della squadra”.

Si inchina al polacco anche il mister dell'Atalanta Gasperini: "Djismiti aveva fatto una gran partita fino al gol, ma Piatek è stato straordinario. Merito a lui".

SPORTAL.IT | 17-02-2019 12:00