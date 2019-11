L'Inter blinda un top player e ne aspetta un altro

Il duo Lautaro-Martinez sta facendo impazzire di gioia il popolo nerazzurro. Il belga sta facendo dimenticare Mauro Icardi mentre l’argentino è diventato un vero e proprio top player, confermando di essere un “uomo gol” straordinario.

Lautaro Martinez sta facendo la differenza sia in Serie A che in Champions League. Ha segnato ben nove reti su 11 complessive nella prima mezz’ora di gioco. L’intesa con Romelu Lukaku è straordinaria e il suo senso del gol non ha eguali.

L’Inter non ha nessuna intenzione di rischiare di perderlo. Lautaro Martinez piace a tantissimi club europei, in particolare al Barcellona (Leo Messi l’ha scelto anche come compagno di nazionale). Attenzione anche a Manchester United e Tottenham.

Il club nerazzurro si sarebbe già mosso per blindare il suo top player. L’argentino è legato all’Inter da un contratto sino al giugno del 2023 ma preoccuperebbe la clausola rescissoria, pari a “soli” 111 milioni di euro.

In arrivo un aumento dell’ingaggio (attualmente pari a 2,2 milioni di euro, potrebbe essere portato a 3,5) e l’eliminazione della clausola rescissoria, il vero problema legato a Lautaro Martinez. Nelle prossime settimane probabile un incontro con l’entourage del giocatore.

Intanto l’Inter si sta muovendo per rinforzare la rosa a gennaio. Pare essere tornato di moda il nome di Arturo Vidal. Il cileno ha già lavorato con Antonio Conte e sarebbe l’uomo giusto per puntellare il reparto. Pronto uno sforzo per convincere il Barcellona.

Non solo Arturo Vidal. L’Inter starebbe valutando anche altre opzioni. Per l’attacco, attenzione alla pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang, al momento in grande difficoltà nella sua esperienza all’Arsenal. Resta viva la pista che porta a Olivier Giroud.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 09:55