L'Inter guarda in Turchia per il dopo Miranda

L’Inter prepara un nuovo colpo in prospettiva.

Secondo quanto riferito dal portale turco Mynet, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Ozan Kabak, difensore centrale classe 2000 di proprietà del Galatasaray, con il quale ha già collezionato ben 4 presenze in questo inizio di stagione.

L’Inter segue il giocatore da diverso tempo e Piero Ausilio starebbe valutando di presentare una proposta ufficiale al Galatasaray già nel prossimo mercato di gennaio. Soprattutto nel caso in cui Miranda decidesse di lasciare Milano per intraprendere una nuova avventura in Europa (con il Porto attualmente in pole per l’acquisto del difensore) o ritornare a giocare in Brasile, magari nel San Paolo, club con il quale si mise in mostra prima di passare all’Atletico Madrid.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 16:30