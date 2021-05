L'Inter lancia la canzone dello Scudetto: 'I M INTER (Yes I M)' scritta da Max Pezzali

Lo Scudetto numero 19 è realtà già da diversi giorni e i tifosi dell’Inter hanno avuto modo di invadere le strade di Milano per celebrare l’ambito traguardo: da oggi, potranno festeggiare con la colonna sonora scelta dalla società per onorare questo meritato trofeo.

Si tratta del pezzo scritto da Max Pezzali, Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, intitolato ‘I M INTER (Yes I M)’, di cui esistono due versioni: una al ‘maschile’ cantata da Mirko Mengozzi, speaker delle gare interne dei nerazzurri, e una al ‘femminile’ con Caterina Mastaglio al microfono.

‘I M INTER (Yes I M)’ raccoglie al suo interno alcune citazioni significative per la storia interista, come quella pronunciata da Gianfelice Facchetti durante la festa del centenario, il 9 marzo 2008: “Era la sera del 9 marzo 1908, erano poco più di 40, oggi siamo milioni”.

Il brano è disponibile da oggi 12 maggio per l’ascolto su Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, Tik Tok, Amazon Music e su tutte le altre piattaforme musicali online. I tifosi, inoltre, potranno scaricare la base strumentale e creare la loro versione personalizzata.

OMNISPORT | 12-05-2021 12:08