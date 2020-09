L'Inter Miami pareggia, Matuidi brilla

L’avventura è iniziata. Blaise Matuidi ha vestito per la prima volta la maglia dell’Inter Miami, club che qualche settimana fa lo ha strappato alla Juventus dopo tre anni di militanza a Torino. Ed è stato immediatamente un successo, anche se a metà.

La formazione di Alonso ha infatti pareggiato per 0-0 in casa contro Nashville nella notte di MLS, ma Matuidi si è comportato particolarmente bene. Molto bene, anzi. Tanto da essere eletto man of the match, ovvero migliore in campo, dai propri sostenitori.

Matuidi ha giocato dall’inizio, nonostante sia arrivato da pochissimo a Miami. Ed è rimasto in campo 79 minuti, prima di lasciare il posto a Chapman. Ottimo il lavoro dell’ex bianconero, non solo in chiusura ma anche in fase di prima costruzione dell’azione. Ed è per questo che i sostenitori dell’Inter hanno deciso di premiare lui come migliore in campo.

L’unica pecca della notte di Matuidi, come detto, è la mancata vittoria. Pizarro e Robinson hanno sprecato due occasioni gigantesche, anche se pure Nashville ha avuto la chance di portare a casa i tre punti. L’Inter Miami rimane all’ultimo posto della classifica generale di MLS.

OMNISPORT | 07-09-2020 08:32