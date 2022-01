L'Inter risponde al Milan: ottava vittoria di fila, Lazio ko

09-01-2022 22:46

L’Inter risponde al Milan e si riprende subito la vetta della classifica di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi trova la prima vittoria del 2022 (l’ottava di fila in campionato) piegando per 2-1 la Lazio a San Siro con le reti dei difensori Bastoni e Skriniar, e si riporta al primo posto a 49 punti, a +1 sul Milan e con una partita in meno.

I biancocelesti di Sarri, in gol con Immobile, restano sesti con la Roma e la Fiorentina a 32 punti.

Inter-Lazio: Immobile risponde subito a Bastoni

Avvio in equilibrio, al 15′ Lautaro Martinez si vede annullare un gol per fuorigioco. Al 28′ Strakosha è protagonista sulla potente conclusione al volo del Toro, ma non può nulla al 30′, quando Bastoni raccoglie una corta respinta di Cataldi e dal limite di sinistro trova l’1-0.

Il vantaggio dei padroni di casa dura però solo pochi minuti: al 35′ Immobile approfitta di un errore collettivo della difesa biancoceleste, e realizza una rete da opportunista beffando De Vrij e Handanovic.

Inter-Lazio: Skriniar riporta avanti Inzaghi

Dopo un momento di smarrimento ad inizio ripresa (al 53′ Milinkovic-Savic sfiora la rete), l’Inter ritrova lo smalto e dopo due occasioni di Sanchez e Perisic al 67′ torna in vantaggio grazie a Skriniar: Bastoni con un cross preciso pesca lo slovacco che sovrasta Basic e di testa raddoppia.

Inter-Lazio: forcing biancoceleste ma niente gol

Sarri cerca di scuotere i suoi inserendo Luis Alberto e Lucas Leiva, mentre Inzaghi risponde con gli ingressi di Correa e Dzeko, e poi ancora Vidal per Barella. Al 78′ Immobile spaventa San Siro, ma la rete è annullata per fuorigioco dall’arbitro Pairetto. Nel finale Lazio pericolosa solo sui calci da fermo, al 91′ Luis Alberto su corner fa venire i brividi ai tifosi nerazzurri, ma la difesa meneghina sbroglia. Al triplice fischio Inter di nuovo prima grazie all’ottava vittoria consecutiva.

