LIVE INTER - LAZIO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Inter-Lazio. I nerazzurri tornano in campo dopo lo stop forzato a Bologna.20:02

Le scelte di Inzaghi: in attacco il tandem Lautaro-Sanchez, Dzeko va in panchina. Gagliardini preferito a Vidal, Perisic e Dumfries gli esterni.20:05

Le scelte di Sarri: in avanti il tridente con Immobile, Pedro e Felipe Anderson. Basic preferito a Luis Alberto. Out Acerbi, in difesa spazio a Radu.20:06