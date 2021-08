L'Inter si fa avanti per Dumfries: i nerazzurri offrono 12 milioni

Uno dei temi più importanti di quest’estate, in casa Inter, è la ricerca del sostituto di Achraf Hakimi, dopo la partenza di quest’ultimo in direzione PSG: il club nerazzurro continua a lavorare per consegnare a Simone Inzaghi un elemento chiave per il suo 3-5-2.

Da settimane è stato individuato il profilo adatto a ricoprire quel ruolo: si tratta di Denzel Dumfries, laterale di destra del PSV Eindhoven e della nazionale olandese, che tanto bene ha fatto agli scorsi Europei, convincendo l’Inter a farsi avanti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri nelle ultime ore avrebbero presentato ufficialmente un’offerta da 12 milioni di euro per il giocatore, ma ci sarebbe ancora una differenza di 2 milioni (la richiesta degli olandesi si aggira intorno ai 14).

Ottime le sue prestazioni a Euro 2020, con 2 goal in 4 partite con l’Olanda, tanto da impressionare l’Inter che continuerà a lavorare per ridurre la distanza che separa le parti per arrivare al giocatore classe ’96, dal 2018 al PSV.

OMNISPORT | 12-08-2021 08:22