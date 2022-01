L’Inter vuole subito Davide Frattesi: ecco la strategia nerazzurra

30-01-2022 16:53

È uno dei mercati invernali più ricchi ed emozionanti di sempre per le nostre squadre di Serie A, con colpi impressionanti, trattative lampo e improvvise e ribaltoni che potrebbero ridefinire gli equilibri per il girone di ritorno. Se la Juve sta dando spettacolo in questi giorni, anche l‘Inter non è da meno. Dopo gli acquisti di Caicedo e soprattutto di Robin Gosens, i nerazzurri puntano a chiudere subito per Davide Frattesi del Sassuolo, individuato dalla società come il pezzo giusto per completare la mediana.

Inter, ormai è deciso: tutto su Davide Frattesi

L‘Inter ha ormai rotto gli indugi e punta con decisione sul mediano romano del Sassuolo Davide Frattesi. Il centrocampista neroverde è una delle più belle rivelazioni di questa prima parte di stagione, e i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza di Juve e Napoli.

La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi indica come la volontà della Beneamata sia ormai totalmente incentrata sull’acquisto già in questa sessione di mercato, svelando anche i piani precisi per il giocatore:

“Per la mediana del futuro, oltre alla conferma in blocco del terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu, l’Inter ha intrapreso con decisione la strada che porta a Davide Frattesi. Il 22enne centrocampista del Sassuolo, nella visione della dirigenza nerazzurra, è il naturale erede di Barella, a cui all’occorrenza potrebbe già fare da spalla. Quella a Frattesi è una caccia già iniziata con tanto di colloqui e conversazioni tra la dirigenza nerazzurra e quella emiliana, anche perché in estate si libererà sicuramente spazio in mezzo grazie al sicuro addio di Vecino a scadenza di contratto”.

Inter, la soluzione potrebbe arrivare da Vecino

Proprio l’uruguaiano potrebbe essere colui il quale mette in ordine definitivamente tutte le tessere del puzzle per definire questa trattativa che renderebbe da 10 in pagella il mercato dell’Inter. Vecino è infatti in scadenza di contratto a giugno, ma in queste ore sta spingendo per anticipare la cessione già a gennaio. Rimangono vive le piste estere che portano alla Liga, dove Siviglia e Real Betis sono molto interessate, ma esiste anche una possibilità di vederlo alla Lazio.

Bloccati dall’ormai famoso indice di liquidità, i biancocelesti si stanno muovendo solo in uscita, e Sarri è destinato a non essere accontentato nelle sue richieste. Tuttavia rimane una piccola speranza per Vecino, che è molto apprezzato da Sarri per averlo allenato all’Empoli, di poter rimanere in Serie A.

In caso di partenza di Vecino, è possibile che l’Inter si fiondi su Frattesi offrendo una cifra maggiore al Sassuolo, che in quel caso colmerebbero la lacune con le soluzioni interne Henrique e Harroui,

Inter, tra entrate e uscite cambia la lista UEFA

I nerazzurri saranno impegnati tra non molto negli Ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Liverpool, per i quali a gennaio è possibile presentare una lista diversa da quella dei gironi. In questo senso la lista dell’Inter sarà leggermente differente.

Nella giornata di domani infatti rescinderà ufficialmente il proprio contratto coi nerazzurri Aleksandar Kolarov, che sarà svincolato dato che non rientra più nei piani della società. Al suo posto verrà inserito in lista UEFA il neo acquisto Felipe Caicedo, che ha già partecipato a un allenamento con Simone Inzaghi.

Anche Robin Gosens, l’altro grande acquisto di questo gennaio, verrà ovviamente inserito in lista anche se attualmente ancora infortunato. Lo spazio per il tedesco viene liberato da Stefano Sensi, che si è trasferito in prestito alla Sampdoria.

