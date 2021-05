Lione open: Tsitsipas in finale, Musetti crolla alla fine

Niente da fare per Lorenzo Musetti a Lione. Il tennista azzurro è stato eliminato in semifinale da Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo secondo la classifica Atp. Un match incredibile e combattuto, che ha visto anche il giovane italiano andare in vantaggio.

Nel primo set Musetti domina il gioco e vince 6-4. L’azzurro gioca bene e l’avversario soffre il servizio. Nel secondo set cambia musica: Tsitsipas reagisce e trionfa 6-3 pareggiando i conti.

Non c’è storia invece nell’ultimo e decisivo set: il campione greco si impone 6-0 ed elimina Lorenzo Musetti. Per vincere il titolo, il numero 5 al mondo dovrà battere domani uno tra Karen Khachanov o Cameron Norrie. Torna a casa l’azzurro tra gli applausi.

OMNISPORT | 22-05-2021 16:18