Lionel Messi verso il settimo Pallone d'Oro, scoppia la polemica

Lionel Messi verso il settimo Pallone d’Oro della carriera. Secondo le indiscrezioni riportate dai media francesi e spagnoli, l’ex fuoriclasse del Barcellona ora al Psg nella cerimonia di questa sera a Parigi batterà di nuovo tutti e si aggiudicherà il premio per il miglior giocatore dell’anno, staccando così ulteriormente Cristiano Ronaldo, fermo a cinque.

La voce ha deluso chi si aspettava un cambio al vertice dopo la pausa del 2020, e indicava in Robert Lewandowski (più di 70 gol in due anni e mancato vincitore nel 2020 causa pandemia), in Karim Benzema o anche nell’italobrasiliano Jorginho (vincitore di Champions e Europeo) le possibili alternative. C’è chi parla ironicamente di un “Pallone d’Oro alla carriera”, chi tira in ballo il trasferimento al Psg come fattore principale della conquista del premio. Ma l’anno di Messi non è stato affatto negativo, anzi.

Pallone d’Oro 2021, Lionel Messi favorito: il suo 2021

Il 2021 della Pulce è stato caratterizzato da due grandi eventi: la vittoria da capitano della Coppa America, il primo trofeo internazionale dell’Argentina dopo anni, e la rottura con il Barcellona e il successivo trasferimento al Psg.

Messi è stato uno dei trascinatori dell’albiceleste in Brasile, realizzando quattro reti e cinque assist, ed è stato proclamato miglior giocatore del torneo, riscattando così un difficile anno in Europa.

Nel Vecchio Contintente infatti è stata una stagione complicata per Messi, in piena polemica con il Barcellona a causa del contratto. In Champions League è uscito agli ottavi di finale, mentre nella Liga ha chiuso al terzo posto. L’argentino, che ha comunque portato a casa la Coppa del Re, non ha mai fatto mancare i suoi gol, 38 in 47 partite, e si è laureato capocannoniere della Liga con 30 gol. I primi mesi al Psg invece, anche a causa di diversi acciacchi fisici, sono stati negativi.

Pallone d’Oro 2021, tutti i candidati

Sono trenta in tutti i candidati al Pallone d’Oro, in lizza anche cinque italiani.

Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City)

N’Golo Kanté (Francia-Chelsea)

Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italia-Juventus)

Mason Mount (Inghilterra-Chelsea)

Harry Kane (Inghilterra-Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Italia-Psg)

Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City)

Nicolò Barella (Italia-Inter)

Lionel Messi (Argentina-Psg)

Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)

Pedri (Spagna-Barcellona)

Luka Modric (Croazia-Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia-Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgio-Manchester City)

Neymar (Brasile-Psg)

Ruben Dias (Portogallo-Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentina-Inter)

Simon Kjaer (Danimarca-Milan)

Robert Lewandowski (Polonia-Bayern Monaco)

Jorginho (Italia-Chelsea)

Mohamed Salah (Egitto-Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Spagna-Chelsea)

Romelu Lukaku (Belgio-Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Portogallo-Manchester United)

Gerard Moreno (Spagna-Villarreal)

Phil Foden (Inghilterra-Manchester City)

Kylian Mbappé (Francia-Psg)

Luis Suarez (Uruguay-Atletico Madrid)

Pallone d’Oro 2021: orari e dove vedere in tv e in streaming la premiazione

La cerimonia avrà luogo alle 20.30, sarà trasmessa in diretta su Sky e su Mediaset Canale 20. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

