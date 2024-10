Lippi si commuove a festa a Viareggio per Mondiale 2006: chi c’era e cosa è successo

L'ex ct emozionato per la reunion dei campioni. Presente anche Renato Zero con festeggiamenti conclusasi con una torta rigorosamente tutta azzurra

9 luglio 2006: è una data rimasta scolpita nel cuore di tutti gli italiani. Soprattutto di quelli che in quella sera erano in campo o in panchina a vivere le intense emozioni di quella benedetta finale con la Francia. In questi giorni è andata in scena a gran sorpresa e in maniera del tutto inaspettata una reunion tra tutti i calciatori di quella magica serata. Presente pure la mente del gruppo, Marcello Lippi, visibilmente commosso.

I campioni del Mondo a Viareggio

Un esercito di campioni del Mondo a Viareggio. Nessuno escluso. La location per il grande evento è stata l’Hotel Principe di Piemonte nel quale si sono riuniti i grandi calciatori del nostro recente passato, campioni che hanno scritto una pagina indelebile di sport per la nostra Nazionale. E che ancora oggi vengono riconosciuti e acclamati da tutto il popolo sportivo.

Lungo applauso dalla squadra a Lippi

Citarne qualcuno sarebbe forse irrispettoso per il resto della ciurma ma i vari Cannavaro, Del Piero, Totti, Buffon, Inzaghi, Materazzi e compagnia bella hanno vissuto una piacevole serata tra ricordi e aneddoti del passato. L’ultimo ad arrivare è stato Marcello Lippi, il deus ex machina di quel capolavoro. All’arrivo l’ex Ct si è ritrovato sommerso dagli applausi e dal calore di tutti i suoi vecchi calciatori.

La commozione di Lippi e le canzoni di Renato Zero

Inevitabile che anche l’occhio ceruleo del 76enne toscano desse segnali evidenti di commozione. Per molti la reazione di Lippi è stata sorprendente per quanto fosse emozionato. L’ex allenatore dell’Italia ha abbracciato uno ad uno tutti i suoi calciatori ringraziandoli per l’accoglienza. Hanno preso parte alla serata anche i membri dello staff di quella Nazionale. A conclusione della festa tanta musica con Renato Zero e una torta decorativa completamente azzurra.