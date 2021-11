Lipsia, Marsch e Gulacsi positivi al Coronavirus: niente Bruges

23-11-2021 18:40

La quarta ondata della pandemia di Coronavirus fa sempre più paura. Anche nel mondo del calcio.

L’ultimo aggiornamento arriva da Lipsia. La squadra tedesca, alla vigilia della partita di Champions League contro il Bruges, ha infatti annunciato che il tecnico Jesse Marsch e il portiere Peter Gulacsi hanno contratto il Covid-19 e saranno quindi ovviamente costretti a saltare la trasferta in terra belga.

Questo il comunicato del Lipsia, che ha precisato come il tecnico statunitense avesse già completato il ciclo vaccinale.

“Il capo allenatore della RBL Jesse Marsch è risultato positivo al test per il Covid-19, come rivelato dai test in preparazione alla partita di Champions League contro il Club Brugge. Marsch, che è completamente vaccinato, è stato separato dalla squadra non appena è stato reso noto il risultato positivo del test, ha iniziato il suo isolamento a casa e non si recherà in Belgio. Péter Gulácsi è risultato positivo anche lui a un test a flusso laterale, il cui risultato è stato confermato da un successivo test PCR. Anche il nostro capitano resterà a casa”.

Il Lipsia, ultimo nel girone con un punto, è già fuori dalla corsa agli ottavi e si giocherà a Bruges le residue speranze di agganciare il terzo posto che garantirebbe il ripescaggio in Europa League.

OMNISPORT