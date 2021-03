Lipsia, ufficiale Brobbey a costo zero

Non c’è niente da fare, negli ultimi anni se si parla di giovani talenti il Lipsia è sempre un passo avanti rispetto a tutti: la squadra tedesca ha bruciato anche questa volta la concorrenza, ufficializzando l’acquisto di Brian Brobbey a parametro zero: “Brian Brobbey si unirà al Lipsia, dall’Ajax, il 1° luglio 2021. Il diciannovenne ha firmato un contratto quadriennale fino al 2025. Ha debuttato con l’Ajax il 31 ottobre 2020 in Eredivisie, vincendo 5-2 contro il Fortuna Sittard. Ha avuto un impatto immediato, segnando per portare l’Ajax 3-1 avanti. Brobbey ha anche maturato esperienza a livello europeo, partecipando sia alla UEFA Champions League che alla UEFA Europa League”.

Giovane stella in rampa di lancio nell’Ajax, abitualmente gioca da prima punta, ma può giocare anche come esterno offensivo. Le sue prime parole ai canali ufficiali del Lipsia hanno rivelato grande entusiasmo e personalità: “Sono felice di far parte di questa squadra e voglio fare la mia parte per aiutare il club ad avere successo”

OMNISPORT | 12-03-2021 11:54