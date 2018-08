Lisandro Lopez alle firme con il Genoa

Lisandro Lopez è ufficialmente un giocatore del Genoa.

Il difensore, proveniente dall'Inter, si è sottoposto alle visite mediche per la società ligure nella mattinata di venerdì e in serata ha firmato il contratto che lo lega al suo nuovo club.

L'argentino arriva in prestito con un obbligo di riscatto che scatterebbe automaticamente nel caso in cui giocasse 15 partite in serie A: a quel punto il suo cartellino verrebbe pagato 3 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 23:55