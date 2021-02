Lista UEFA Atalanta: c'è il neo acquisto Maehle, fuori Kovalenko

Nelle scorse ore le 6 squadre italiane ancora in corsa in Europa hanno dovuto consegnare alla UEFA le liste aggiornate in vista della ripresa delle competizioni. Rispetto alle altre compagini, la Dea è forse quella che ha cambiato di più rispetto alla prima versione. Fuori Gomez e Piccini (venduti a Siviglia e Valencia), nella lista non figura neanche il neo acquisto Kovalenko per via dei limiti di spazio. Dentro invece l’altro acquisto Maehle e il difensore Sutalo.

Ecco la lsta completa:

Portieri: Gollini, Sportiello, Rossi

Difensori: Caldara, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Maehle, Palomino, Romero, Sutalo, Toloi

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina

Attaccanti: Ilicic, Lammers, Muriel, Zapata

OMNISPORT | 03-02-2021 12:06