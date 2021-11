L'Italia resiste quasi mezz'ora poi gli All Blacks la travolgono

06-11-2021 18:27

La batosta è stata meno netta di altre volte ma c’è comunque stata: nel test match disputato all’Olimpico di Roma l’Italia del nuovo corso di Kieran Crowley ha resistito per quasi mezz’ora alla Nuova Zelanda ma poi si è dovuta inchinare col punteggio di 47-9. Dal 27’ al 31’ gli All Blacks sono andati in un amen sul 14-0, punteggio che si è dilatato sul 21-3 alla fine del primo tempo e poi nel secondo gli azzurri hanno subito altre quattro mete per un totale di sette, sei delle quali con trasformazione. Per i nostri colori tre calci piazzati andati a segno di Paolo Garbisi.

OMNISPORT