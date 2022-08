L'Italia spazza via anche la Turchia e va agli ottavi

29-08-2022 23:12

Prosegue spedita la marcia dell’ Italia al Mondiale di volley in corso tra Polonia e Slovenia.

Dopo il 3-0 al Canada nel match inaugurale, a Lubiana gli Azzurri di De Giorgi si sono ripetuti anche nella seconda partita contro la Turchia , sconfitta con i parziali di 25-18 , 25-20 , 25-22 . Già dai punteggi dei set si può però capire come l’Italia, come accaduto contro il Canada, si sia, se non spenta alla distanza, quantomeno rilassata troppo rapidamente dopo aver dominato i primi due set.

Il successo permette comunque ai campioni d’Europa di ipotecare il primo posto nel girone E, fondamentale in vista degli accoppiamenti degli ottavi di finale. Mercoledì 31 ultima gara della prima fase contro la Cina, sabato 3 inizieranno già gli ottavi di finale.

La Turchia dei fratelli Adis e Mirza Lagumzdija ha lottato con onore e carattere, dovendosi però arrendere al superiore tasso tecnico di un’Italia convincente in particolare a muro e, almeno nei primi due set, in ricezione, ma con percentuali rivedibili in battuta.

Top scorer Daniele Lavia con 14 punti davanti a Romanò (13) e Michieletto (12).

Tra gli altri risultati, tutto facile per Serbia e Ucraina (3-0 contro Porto Rico e Tunisia), mentre l’Argentina perde ancora al tie break contro l’Olanda di Roberto Piazza dopo il ko contro l’Iran: i sudamericani, bronzo a Tokyo 2020, sono a un passo da una clamorosa elininazione.