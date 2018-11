Liverani: "Salvezza più vicina"

Il Lecce fa la voce grossa contro la Cremonese, vincendo come una grande. Sofferenza nel primo tempo, poi l’uno-due che manda in visibilio il “Via del Mare” e vale il terzo posto solitario.

“Nel primo tempo abbiamo sofferto anche per le condizioni del campo – le parole a fine gara del tecnico Fabio Liverani – Castrovilli ci ha dato molte difficoltà, ma una volta prese le misure credo che la squadra abbia giocato uno dei secondi tempi più belli di tutto il campionato”.

I risultati parlano chiaro, ma Liverani porva a nascondersi guardandosi le spalle: "Stiamo crescendo nei singoli e quando si gioca con elementi come Falco, Lucioni, Meccariello e Mancosu è molto facile far circolare la palla e gestire al meglio i momenti importanti della partita. Comunque non ci culliamo, ma pensiamo che siamo a +11 dal quint’ultimo posto“.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 23:45