Il Liverpool è in vendita, ma ovviamente per acquistare un club del genere serve un portafogli gonfio: la cessione del club potrebbe avvenire per una cifra che si aggirerà attorno ai 4,45 miliardi di euro.

Una cifra non per tutti, ma per McGregor sì. L’ex campione mma ci sta pensando e su precisa domanda in una sessione di Q&A sui social ha così risposto: “Oh, mi piacerebbe! Sì, appena ho sentito ho chiesto informazioni. Che club!”.