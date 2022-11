Liverpool, Klopp detta le regole ai suoi giocatori per il Mondiale

12-11-2022 11:34

Anche in Premier League è tempo di ultima giornata pre-mondiale ed in questo turno il Liverpool di Jurgen Klopp affronta il Southampton.

Nella conferenza stampa di presentazione, l’allenatore dei Reds non ha parlato solo della partita, ma anche delle convocazioni di alcuni suoi giocatori: “Alexander-Arnold è molto contento della notizia, Trent è un giocatore calmo che cerca sempre di migliorarsi, per lui sarebbe stata una delusione enorme non andare ai mondiali e lo stesso vale per Konate, anche lui meritava questa convocazione”.

Poi svela un retroscena: “Con i ragazzi ci siamo imposti una regola ovvero devono scrivermi subito se hanno problemi e dopo una partita”.