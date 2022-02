Liverpool, Klopp: "L'Inter è la miglior squadra d'Italia"

15-02-2022 15:32

A nove punti di distanza, seppur con una gara ancora da disputare rispetto alla capolista Manchester City, il Liverpool sembra essere più concentrato sulla Champions League rispetto al campionato. Certo, la Premier rimane un grande obiettivo, ma se il team Guardiola non rallenterà, per i Reds sarà impossibile conquistare il titolo.

Occhi dunque in campo europeo, per provare a raggiungere la finale tre anni dopo il successo contro il Tottenham. Battuta dal Real madrid nell’ultimo atto 2018, e con il trofeo tra le mani dodici mesi più tardi, il Liverpool lavora per tornare in vatta al continente. Primo ostacolo della fase ad eliminazione diretta, l’Inter.

Mister Klopp ha parlato dell’incontro degli ottavi, il primo dopo il successo di misura a Burnley, in conferenza stampa: “La differenza tra Burnley e Inter? Enorme in alcune parti ovviamente ma non in altre perché è ancora una partita di calcio. Se siamo dominanti, loro difenderanno abbastanza compatti. Sono abbastanza sicuro che non sarà così ventoso o piovoso com’era a Burnley…”.

Grandi elogi da parte di Klopp per l’Inter di Inzaghi: “La migliore squadra italiana. Allenatore top, squadra top, giocatori top. Sono molto ben organizzati, molto ben preparati, hanno creatività in campo e hanno grandi giocatori. Dobbiamo mettere in campo una prestazione di prima classe per avere una possibilità. Non c’è nessun vantaggio nell’aver già giocato a San Siro”.

Salah e Mané, reduci dalla finale di Coppa d’Africa, sono al 100%: “Entrambi i ragazzi non bevono affatto alcolici, questo è ciò che uccide il recupero dopo aver vinto qualcosa. Erano in forma il giorno dopo la partita, entrambi sono una forza della natura. Si riprendono molto rapidamente”.

OMNISPORT